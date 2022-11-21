В Херсонской области отремонтировали газопровод и запустили две ГРС для газоснабжения 30 тыс. жителей

Оператор газотранспортной системы Украины отремонтировал газопровод и запустил две газораспределительные станции в Херсонской области, что позволит обеспечить газом 30 тысяч жителей Херсона. Об этом на своем телеграмм-канале сообщает Оператор ГТС.

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Согласно сообщению, мобильная бригада Запорожского линейного производственного управления магистральных газопроводов с первых дней увольнения Херсонщины работает над возобновлением транспортировки газа местным жителям.

Специалисты Оператора ГТС (ОГТСУ) уже обнаружили и ликвидировали повреждения на газопроводе, а также возобновили работу двух газораспределительных станций, подающих природный газ в общины с населением почти в 30 тысяч жителей.

Газовики работают в координации из саперы из Государственной службы по чрезвычайным делам, предварительно должны проверить инфраструктуру на наличие минований. Саперы неоднократно обнаруживали взрывоопасные предметы вблизи или непосредственно на территории объектов ГТС.

"В дальнейшем газовики проверяют состояние оборудования на предприятии, выявляют нанесенные повреждения и возможные кражи со стороны кафиров. Например, на некоторых объектах недосчитались бытовой и оргтехники", - говорится в сообщении.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

При этом выяснилось, что, убегая, оккупанты пытались нанести как можно больше вреда инфраструктуре и ухудшить жизнь местным жителям. В частности, россияне разрушали объекты электроэнергетики. Однако в Херсоне уже начали работы по восстановлению электроснабжения.