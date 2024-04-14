Смогут ли оккупанты ракетными ударами разрушить ДнепроГЭС: что говорят в ОВА

Оккупанты не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которые будут применены.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Отвечая на вопрос, есть ли риск разрушения плотины новыми ударами, Федоров сказал: "Насколько мне известно – нет. Повредить могут. Хотя мы не знаем, какие ракеты будут использовать. От этого многое зависит".

По его словам, единственный способ защитить ДнепроГЭС – получить новые противоракетные системыPatriot .

Как отметил Федоров, российские захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, поэтому городу крайне необходимы системы противовоздушной обороны.

"ГЭС не скрыть, потому что она "немного великовата", и не переместить - "чуть-чуть не мобильная", - заметил глава ОВА.

Ранее Федоров сообщал, что о восстановлении ДнепроГЭС речь сейчас не идет, а можно говорить только о восстановлении логистики – дорожного полотна, которое также было частично разрушено в результате ракетного удара.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Оккупанты не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. Пока энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. На полное возобновление работы станции уйдет несколько лет.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.