Цены на нефть снова растут после падения

Сегодня, 11 ноября, цены на нефть эталонных марок повышаются после существенного падения днем ранее.

Так, согласно данным Bloomberg, по состоянию на 09:45, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК подорожали на $0,21 (на 0,25%) — до $82,75 за баррель. В среду их цена упала на $2,14 (на 2,5%) и составила на закрытие $82,64 за баррель.

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Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,18 до $81,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,81 (на 3,3%) и составила $81,34 за баррель.

Как информирует MarketWatch, снижение цен на нефть было зафиксировано впервые за четыре сессии. Причиной падения стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса американского доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет.

"Кажется маловероятным, что цены на нефть могут превысить недавние максимумы, пока торговцы энергоносителями не увидят, какие действия будут предприняты администрацией Байдена. На рынке считают, что правительство США может высвободить нефть из стратегических нефтяных резервов страны, чтобы снизить цены, но простые спекуляции по поводу этого потенциального шага смогли оказать давление на цены на нефть", — заявил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

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В то же время, как отмечают аналитики Commerzbank, сегодня позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов.

При этом, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться, что будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Согласно официальным данным Министерства энергетики, на прошлой неделе запасы нефти в США возросли на 1 млн баррелей и составили 435,1 млн баррелей. Этот результат совпал со прогнозами аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

Тем временем, резервы бензина в Соединенных Штатах снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов — на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

Напомним, 5 ноября фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе в пятницу в ходе торгов выросли в цене до 80,58 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" хочет начать бурение новых скважин на шельфе Черного моря в конце 2023 — начале 2024 годов.

Перед этим "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.