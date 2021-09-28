Энергетика 1 час назад

Цены на нефть побили рекорд трехгодичной давности

Эксперты считают, что во многом стоимость нефти подскочила из-за дефицита газа

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

28 сентября мировые цены на нефть установили рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 08:05 по киевскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $80,16 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 27 сентября эти контракты подорожали на $1,44 (1,8%) — до $79,53 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $76,1 за баррель, что на $0,65 (0,86%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,47 (2%) — до $75,45 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

По мнению экспертов, поддержку рынку оказывает дефицит природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены на этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней.

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Аналитики СВА и Vitol Group считают, что этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой.

"Цены на нефть и природный газ, вероятно, продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку "бычьего" тренда в данный момент. Технические индикаторы также указывают на рост цен в среднесрочной перспективе", — заявил автор исследования Sevens Report Research Тайлен Ричи.

Ранее сообщалось, что 24 июня этого года нефтяные контракты достигли максимальной отметки с октября 2018 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

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