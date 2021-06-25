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30 минут назад

Цены на нефть подскочили до максимального за 2,5 года уровня

24 июня нефтяные контракты подорожали на $0,37 (0,5%), достигнув максимальной отметки с октября 2018 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

25 июня 2021 года цены на нефть эталонных марок практически не меняются в ходе торгов после роста накануне, передает "Интерфакс".

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по киевскому времени составила $75,56 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии.

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По данным Dow Jones Market Data, за день до этого нефтяные контракты подорожали на $0,37 (0,5%), достигнув максимальной отметки с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,31 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,3%) — до $73,3 за баррель.

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"Нефтяной рынок хорошо держится с учетом того факта, что спрос на энергоносители продолжает восстанавливаться по мере дальнейшего открытия экономики. Недавнее значительное сокращение недельных запасов нефти в США также по-прежнему оказывает поддержку", — заявил главный рыночный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински.

Эксперт отмечает, что сообщения о возможном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ являются позитивным знаком при условии, что рост предложения продолжит более-менее соответствовать росту спроса.

Как сообщал Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

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