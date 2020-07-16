Энергетика 20 минут назад

Страны ОПЕК+ решили наращивать добычу нефти

Страны ОПЕК+ согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года

Фото: Getty Image Фото: Getty Image
Фото: Getty Image

Государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года, сообщает "Коммерсант."

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В то же время, издание отмечает, что реальное увеличение добычи в августе может быть меньше за счет стран Ирака, Анголы, Нигерии и Казахстана, которые не полностью выполняли договоренности в мае — июне.

По данным Platts, они в течение июля — сентября должны будут сократить добычу на 0,84 млн б/с. В результате, по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, в августе квота сократится лишь до 8,1–8,2 млн б/с.

Решение об увеличении производства было принято на фоне ожиданий по росту спроса на нефть в мире в связи с частичным восстановлением потребления после пандемии коронавируса.

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Так, на этой неделе ОПЕК улучшила прогноз по снижению спроса на нефть на 130 тысяч б/с в 2020 году, до 8,9 млн б/с, МЭА — на 700 тысяч б/с, до 8,6 млн б/с.

Изначально, согласно условиям сделки, заключенной в апреле, сокращение общей квоты до 7,7 млн б/с должно было произойти еще в июле. Однако месяц назад страны ОПЕК+ решили не торопиться с ослаблением сделки, опасаясь того, что восстановление спроса на нефть после снятия карантинных ограничений в большинстве стран окажется неустойчивым.

Теперь же страны ОПЕК+, внутри которой нередко возникали противоречия, быстро пришли к консенсусу о сокращении квот.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

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