Саудовская Аравия готова начать ценовую войну на нефтяном рынке

Саудовская Аравия пригрозила начать ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее.

Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Отмечается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения. Такая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с РФ, из-за разногласий по поводу обеспечения нефтью мировых рынков во время распространения коронавируса.

Решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США — до их самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращать расходы.

Во время видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ 18 июня министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой, чтобы "подорвать" Анголу и Нигерию, после того, как представители их делегаций заявили, что они не готовы принять конкретные меры по ограничению, говорят делегаты. Министерство нефти Анголы и министр нефти Нигерии Тимипре Сильва не ответили на просьбы о комментариях. Пресс-секретарь министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что не может немедленно это прокомментировать.

Напомним, что мировые цены на нефть падают на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также — на фоне увеличения запасов нефти в США.