Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса

Мировые цены на нефть падают на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также — на фоне увеличения запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

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В частности, по состоянию на 7:55 четверга, 25 июня, по Киеву августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $39,91 за баррель — это на $0,4 ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

В свою очередь августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались по $37,7 за баррель — это на $0,31 ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

По состоянию на 9:35 четверга августовские фьючерсы на WTI торгуются по $37,76, августовские фьючерсы на Brent — по $40 долларов.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду. Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад", — заявил аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch.

Известно, что цены на нефть эталонных марок снижались в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Как сообщалось, 15 июня цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста количества зараженных коронавирусом в США.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.