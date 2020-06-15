Цены на нефть снова падают на фоне страхов о снижении спроса

Сегодня, 15 июня, цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста количества зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов, сообщает Reuters.

Так, по данным Bloomberg, на 10:00 по Киеву, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,3% до $37,44 за баррель, на WTI — сбавили 4,72% до $34,55 за баррель.

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Как отмечает агентство, новые случаи заражения коронавирусом в Пекине также усилили беспокойство о второй волне эпидемии.

"Восстановление спроса на нефть уже считается длительным процессом, и новая волна случаев, безусловно, вызовет опасения, что восстановление спроса может занять даже больше времени, чем предполагалось изначально", — пишут аналитики ING Economics.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

18 июня Мониторинговый комитет во главе с ОПЕК встретится, чтобы обсудить текущие рекордные сокращения и проанализировать, выполнили ли участники сделки свои обязательства, однако никаких решений приниматься не будет, сообщили пять источников в ОПЕК+.

Ирак, не соблюдавший сделку в полной мере, договорился с крупными нефтяными компаниями страны углубить сокращения добычи нефти в июне, сообщили в воскресенье Рейтер люди, работающие на месторождениях.

Позднее министр нефти страны сообщил, что в июне страна будет экспортировать в среднем 2,8 млн баррелей нефти в сутки.