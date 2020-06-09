"Укртранснафта" впервые начала закачку американской нефти WTI

"Укртранснафта" 7 июня впервые начала транспортировку по Украине "легкой техасской" нефти — West Texas Intermediate (WTI).

Об этом сообщает пресс-служба этой государственной компании.

Указано, что после проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как отмечается, "легкая техасская" нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

"Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже 5 сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI", — говорится в сообщении.

Известно, что в июле 2019 года "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системе нефти сорта El Sharara (ливийская нефть).

Как сообщалось, АО "Укртранснафта" предлагает Министерству финансов разработать нормативно-правовые основы для хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины (НТС) в режиме "Таможенный склад".

20 апреля цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус $37,63 за баррель.