Экономика 20 минут назад

"Укртранснафта" впервые начала закачку американской нефти WTI

"Легкая техасская" нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг"

Перекачка нефти. Фото: из открытых источников Перекачка нефти. Фото: из открытых источников
Перекачка нефти. Фото: из открытых источников

"Укртранснафта" 7 июня впервые начала транспортировку по Украине "легкой техасской" нефти — West Texas Intermediate (WTI).

Об этом сообщает пресс-служба этой государственной компании.

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Указано, что после проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как отмечается, "легкая техасская" нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

"Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже 5 сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI", — говорится в сообщении.

Известно, что в июле 2019 года "Укртранснафта" впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием к нефтетранспортной системе нефти сорта El Sharara (ливийская нефть).

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Как сообщалось, АО "Укртранснафта" предлагает Министерству финансов разработать нормативно-правовые основы для хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины (НТС) в режиме "Таможенный склад".

20 апреля цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус $37,63 за баррель.

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