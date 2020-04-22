Политика и экономика 30 минут назад

Украина не имеет возможности хранить нефть — "Укртранснафта"

Украинское законодательство не предусматривает возможность хранения нефти иностранными компаниями в украинских резервуарах для нефти

Украина не имеет возможности хранить нефть — "Укртранснафта" Украина не имеет возможности хранить нефть — "Укртранснафта"
Резервуары "Укртранснафты". Фото: ua-energy.org

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на оказание услуг по хранению нефти, которой в мире пока есть значительные излишки, из-за чего падает ее цена.

Об этом заявили в пресс-службе "Укртранснафты", дочерней компании "Нафтогаза", которая обеспечивает транспортировку нефти в Европу, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Все техническое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроектировано и построено исходя из ее основной производственной задачи — обеспечить надежную и беспрепятственную транспортировку нефти", — сообщили в "Укртранснафте".

Там также отмечают, что украинское законодательство не предусматривает возможность хранения нефти иностранными компаниями в украинских резервуарах для нефти.

Указано, что нефть в Украине можно доставлять только в режиме импорта (что предусматривает уплату налогов и пошлин) и режима транзита.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что Украина имеет возможности для того, чтобы хранить излишки предложения нефти на мировом рынке.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом, стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.

Как сообщалось, 20 апреля, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель.

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