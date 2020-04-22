Украина не имеет возможности хранить нефть — "Укртранснафта"

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на оказание услуг по хранению нефти, которой в мире пока есть значительные излишки, из-за чего падает ее цена.

Об этом заявили в пресс-службе "Укртранснафты", дочерней компании "Нафтогаза", которая обеспечивает транспортировку нефти в Европу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все техническое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроектировано и построено исходя из ее основной производственной задачи — обеспечить надежную и беспрепятственную транспортировку нефти", — сообщили в "Укртранснафте".

Там также отмечают, что украинское законодательство не предусматривает возможность хранения нефти иностранными компаниями в украинских резервуарах для нефти.

Указано, что нефть в Украине можно доставлять только в режиме импорта (что предусматривает уплату налогов и пошлин) и режима транзита.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что Украина имеет возможности для того, чтобы хранить излишки предложения нефти на мировом рынке.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом, стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.

Как сообщалось, 20 апреля, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель.