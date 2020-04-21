"Результат торговой войны", — эксперт объяснил, что произошло с ценами на нефть

Аномальная ситуация на рынке нефти, когда стоимость сорта WTI впервые оказалась отрицательной, связана с заполнением нефтехранилищ в штате Оклахома (США). Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, вечером 20 апреля сообщалось о том, что цена впервые в истории на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель.

Эксперт подчеркнул, что на самом деле до отрицательных отметок упала не сама нефть, а стоимость фьючерса — биржевого инструмента, привязанного к стоимости нефти. При этом касалось это конкретного сорта нефти (WTI, американская нефть, West Texas Intermediate).

"Контракт на WTI — особенный. Контракты на эту нефть торгуются с физической поставкой — в Кушинге, штат Оклахома, где построены огромные хранилища нефти. И сейчас сложилась уникальная техническая ситуация. Контракт, фьючерс, должен экспирироваться. Заканчивается его срок действия. Все следили именно за майским контрактом, экспирация которого намечена на эту неделю. Но беда в том, что поставить нефть невозможно — все хранилища заполнены. Это стало результатом торговой войны на рынке нефти, которая, в свою очередь, началась на фоне падения спроса после введения карантина. Самолеты летать перестали, машины стали ездить значительно меньше, многие производства остановились. А производители нефти, пытаясь выжить друг друга с рынка, нарастили добычу", — объясняет эксперт.

В итоге, по его словам, сейчас исполнить этот контракт стало невозможно, а все, кто играл на этом рынке, оказались в ловушке. Конкретно — те игроки, что торговали тот самый майский контракт, пребывая в уверенности, что цена не может оказаться отрицательной. Однако это произошло и им придется заплатить за то, чтобы кто-то хранил эту нефть ближайший месяц.

"В итоге, отрицательная стоимость нефти отражает не реальные сделки по покупке и продаже нефти, а именно ситуацию на бирже с одним конкретным контрактом, привязанным к поставке в мае. Если посмотреть на фьючерсы на июнь, то там ничего трагичного не произошло. Если вы конечно не сравниваете реальность с планами российского правительства и надеждами на то, что нефть никогда не будет стоить дешевле 100 долларов. Там цена порядка 20 долларов. Поэтому пострадали только спекулянты, которые торговали конкретный инструмент и объём торгов в этом инструменте уже был минимальным. Просто потому, что дата погашения этого инструмента уже близка и им почти никто и не торговал уже. А вот кто забыл выйти, получил по полной на свою голову", — добавил Фурса.

Эксперт объяснил, что такой шок на рынке фьючерсов по американской нефти отражается и на торговле биржевыми инструментами, привязанными к другим сортам нефти. Поэтому для многих игроков ситуация стала шоком. С этим он связывает и котировки на инструменты, привязанные, в том числе, и к российской нефти.

"Значит ли это, что в целом на рынке нефти все хорошо для производителей? Нет, там все плохо. Потому что спрос упал, хранилища заполнены, заполнены даже все танкеры, которые смогли найти, а снижение добычи еще и не началось. Более того, люди, которые разбираются в ситуации на рынке нефти, говорят, что даже то соглашение, что было достигнуто, недостаточно. Спроса все равно пока слишком мало. А предложения слишком много. В результате мы видим агрессивные действия Саудовской Аравии, которая активно демпингует на рынке Европы, пытаясь выдавить Россию. И очень часто у нее это получается. А значит Россия с одной стороны вынуждена будет сократить добычу, а с другой — теряет свои традиционные рынки сбыта. Потому что Саудовская Аравия перед тем, как договориться о сокращении добычи, ее рекордно нарастила. И теперь, автоматически, ее доля рынка станет больше. Для России гораздо болезненнее будут меры по сокращению добычи. Просто потому что возобновить ее будет не так и просто, а иногда и просто невозможно. Что может как обанкротить ряд нефтяников, так и навсегда лишить Россию определенной доли рынка", — подчеркнул инвестиционный банкир.

При этом он считает, что длительность этой ситуации может быть привязана к карантину — как только он закончится, мировая экономика начнет быстро восстанавливаться, а с ней и спрос на нефть.

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"Самолеты снова станут летать. Машины снова поедут. Это кардинально отличает ситуацию от конца 80-х. Так что рано радоваться, что Россия подходит к своему концу. Но что отличает Россию от СССР — это наличие рыночной экономики. В СССР, например, не было рынка земли и тупо нечего было жрать, потому что государственные колхозы — это всегда ни о чем и даже зерно приходилось закупать. А плановая государственная экономика с регулированием цен приводила к тому, что в магазинах не было вообще ничего. И никто ничего не производил", — подытожил эксперт.

Однако он объяснил, что сейчас в РФ другая ситуация и реформы, проведенные в 90-х, создают России запас прочности на ближайшие годы.