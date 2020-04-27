"Укртранснафта" хочет получить дополнительный доход от хранения нефти

АО "Укртранснафта" предлагает Министерству финансов разработать нормативно-правовые основы для хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины (НТС) в режиме "Таможенный склад".

Об этом в Facebook сообщила пресс служба компании.

"Предоставление объектам трубопроводного транспорта статуса "Таможенный режим" позволит заказчикам хранить нефть в НТС Украины в течение 1095 дней без налогообложения и таможенных пошлин, а компании — получать дополнительный доход от предоставления услуг по хранению", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что для большего привлечения заказчиков услуг по хранению нефти в режиме "Таможенный склад" целесообразно предусмотреть их освобождение от уплаты таможенных платежей при размещении нефти на хранение, так как установление сбора минимум на уровне 20% от таможенной стоимости товара в разы уменьшает экономическую привлекательность такой услуги.

Читайте также: Украина начала транзит нефти в Беларусь

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на рынке нефти, в частности, из-за пандемии коронавируса, "Укртранснафта" ожидает уменьшения объемов транзита нефти по территории Украины, а следовательно и уменьшение дохода. Поэтому такой дополнительный вид деятельности, как хранение нефти, позволит частично компенсировать недополученный доход и выполнить свои обязательства перед работниками общества", — резюмировали в компании.

Ранее в "Укртранснафте" заявляли, что нефтетранспортная система Украины не рассчитана на оказание услуг по хранению нефти, которой в мире пока есть значительные излишки, из-за чего падает ее цена.

В декабре 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив, таким образом, срок действия договора на 10 лет — до 1 января 2030 года.

Как сообщалось, 20 апреля, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель.