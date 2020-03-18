Украина начала транзит нефти в Беларусь

АО "Укртранснафта" начало транзит нефти по нефтепроводу "Одесса — Броды" в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Укртранснафта" завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Южный" до ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси", — говорится в сообщении.

Так, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью 17 марта 2020 года.

В обществе отмечают, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

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Напомним, 3 января 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляли без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

4 января 2020 года "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.