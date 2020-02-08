Россия будет поставлять газ и нефть в Беларусь без скидок

Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску в течение всего 2020 года на условиях 2019 года.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", — отметил он.

Козак также сообщил, что Россия продолжит поставки нефти в Беларусь на коммерческих условиях и не может предоставлять скидок. При этом он подтвердил, что "переговоры продолжатся на прежней коммерческой основе".

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"Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", — заявил представитель Кремля.

Как известно, в 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Ранее эта цена была продлена только на первые 2 месяца 2020 года.

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Напомним, "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

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Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между РФ и Беларусью блокируют 3 группы вопросов — о налогах, нефти и газе.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.