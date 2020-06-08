Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель впервые после падения цен в марте

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе утром в понедельник, 8 июня, в ходе торгов выросли в цене до $43,11 за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, по состоянию на 7:30, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,91%.

В то же время цена нефти WTI составляет $40,07 за баррель.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

Напомним, 12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

Тем временем в ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне $40 за баррель во второй половине 2020 года.