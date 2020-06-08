Экономика 20 минут назад

Стоимость нефти Brent превысила $43 за баррель впервые после падения цен в марте

Цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,91%

Добыча нефти. Фото: epravda.com.ua Добыча нефти. Фото: epravda.com.ua
Добыча нефти. Фото: epravda.com.ua

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе утром в понедельник, 8 июня, в ходе торгов выросли в цене до $43,11 за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным издания, по состоянию на 7:30, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,91%.

В то же время цена нефти WTI составляет $40,07 за баррель.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

Читайте также:
Нефть Brent впервые с начала марта подорожала до $38 за баррель

Напомним, 12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

Тем временем в ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне $40 за баррель во второй половине 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рівний доступ до спільних природних ресурсів як ключове завдання: ні кроку назад
Рівний доступ до спільних природних ресурсів як ключове завдання: ні кроку назад
Нефть Brent впервые с начала марта подорожала до $38 за баррель
Нефть Brent впервые с начала марта подорожала до $38 за баррель
Коронакризис: ВВП России упал на 28% в апреле
Коронакризис: ВВП России упал на 28% в апреле
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Mercedes-Benz запустил в продажу суперсовременный седан (ФОТО)

  3. Цукерберг решил изменить правила публикаций постов в Facebook

  4. Создателем биткойна может быть подельник Пабло Эскобара — СМИ

  5. В России оштрафовали блогера, написавшего на снегу "Путин вор" (ВИДЕО)

Загрузка...