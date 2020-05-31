Экономика 30 минут назад

Нефть Brent впервые с начала марта подорожала до $38 за баррель

Стоимость нефти превышала в моменте $38,17 за баррель

Добыча нефти. Фото: Shutterstock Добыча нефти. Фото: Shutterstock
Добыча нефти. Фото: Shutterstock

Цена нефти марки Brent во время торгов поднималась в моменте выше $38,17 за баррель, впервые с начала марта 2020 года.

Об этом свидетельствуют онлайн-данные торгов.

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Известно, что пятничные торги на бирже для нефти марки Brent закончились ценой $37,73 за баррель.

Ранее на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на $0,86-0,88.

Также перед этим сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются вторую сессию подряд. В частности, данные Американского института нефти (API) показали неожиданное резкое увеличение коммерческих запасов нефти в США, что ослабляет надежды на плавное восстановление спроса в условиях, когда происходит ослабление режима блокировок из-за коронавируса.

При этом дополнительное давление на цены оказала неопределенность в отношении приверженности России более глубоким сокращениям нефтедобычи в преддверии министерской встречи группы ОПЕК+.

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Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

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