Цены на нефть падают из-за неожиданного роста запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются вторую сессию подряд.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает enkorr.

В частности, данные Американского института нефти (API) показали неожиданное резкое увеличение коммерческих запасов нефти в США. Это ослабляет надежды на плавное восстановление спроса в условиях, когда происходит ослабление режима блокировок из-за коронавируса.

Указано, что дополнительное давление на цены оказала неопределенность в отношении приверженности России более глубоким сокращениям нефтедобычи в преддверии министерской встречи группы ОПЕК+.

Таким образом, стоимость барреля июльской нефти Brent 28 мая к 8:40 по Киеву составила $34,20 (-1,55%). Баррель июльской нефти WTI торговался по $31,84 (-2,96%).

"Неожиданные данные (Американского института нефти) и опасения, что Россия увеличит добычу [в июле], сказываются на ценах на нефть. Как это часто бывает, в процессе подготовки к встрече в рамках ОПЕК+, основное внимание уделяется позиции РФ", — подчеркнул главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

Как отмечается, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 8,7 млн баррелей при прогнозном росте на 1,9 млн баррелей.

При этом запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, что более чем в 10 раз превысило прогноз аналитиков. Запасы дизельного топлива и мазута выросли на 6,9 млн баррелей, или почти в 4 раза больше, чем ожидалось, отмечается в последнем недельном отчете API.

"Это просто указывает на то, что восстановление спроса продвигается, но оно еще недостаточно сильное", — пояснил глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии Лахлан Шоу.

Известно, что теперь рынок сфокусирован на данных Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы 28 мая к 17:30 по Киеву.

В связи с тем, что WTI держится выше $30 за баррель, ОПЕК+ будет внимательно следить за динамикой добычи сланцевой нефти в США. Безубыточные цены на сланцевую нефть колеблются здесь в диапазоне $20-30 за баррель.

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Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.