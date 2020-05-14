Цены на нефть растут после снижения ее запасов в США — СМИ

Сегодня, 14 мая, цены на нефть умеренно растут на данных о сокращении коммерческих запасов в США в то время как рынок ожидал их увеличения, сообщает enkorr со ссылкой на западные СМИ.

По информации издания, поддержку контрактам на эталонные сорта нефти также оказали слухи о переговорах участников группы ОПЕК+ о продлении режима максимального сокращения нефтедобычи до конца этого года.

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Так, стоимость барреля июльской нефти Brent 14 мая к 8:30 по Киеву составила $29,39 (+0,72%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $25,54 (+0,99%).

Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $29,19 и $25,29 соответственно.

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Коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 0,745 млн барреля при прогнозном росте на 4,147 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Кроме того, поддержку ценам оказали слухи о намерении группы ОПЕК+ продлить действующий уровень сокращения нефтедобычи в 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до конца текущего года и прогноз EIA о сокращении нефтедобычи в США в 2020 и 2021 годах.

Рынок также позитивно воспринял информацию об увеличении импорта "черного золота" Китаем в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время прогнозы EIA и ОПЕК о сокращении глобального спроса ограничивают рост цен на нефть. Дополнительное давление на рынки оказывает возможность возобновления торговой войны между США и Китаем, а также опасения по поводу второй волны всемирного вирусного кризиса.

О всплеске числа новых заражений COVID-19 после смягчения режима блокировки сообщили Германия, Южная Корея и Китай.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

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В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.

20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.