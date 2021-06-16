Цены на нефть снова могут подскочить до $100 — трейдеры

Цены на нефть могут вернуться к отметке $100 за баррель. Об этом заявляют крупнейшие мировые сырьевые трейдеры, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению нефтетрейдеров, это может произойти на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.

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Топ-менеджеры Vitol, Glencore и Trafigura, а также банка Goldman Sachs считают достижение этой отметки реальным с учетом, что цены на нефть на этой неделе уже достигли максимумов более чем за два года.

Как отмечает агентство, нефтяной рынок отстает от других на фоне замедления спроса в период пандемии коронавируса и опасений, так что спрос может достичь пика в следующее десятилетие. Однако в последние недели эксперты все больше стали прогнозировать, что цены существенно вырастут в следующие пять лет.

Так, исполнительный председатель совета директоров Trafigura, одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров, Джереми Вир на саммите FT Commodities Global Summit выразил обеспокоенность недостаточными расходами на новое предложение в связи с тем, что мир пока не готов к переходу на чистую энергетику и полную электрификацию.

"Я действительно думаю, что у нефти есть шанс достичь этих значений. Проблема заключается не в спросе. Ситуация с предложением вызывает беспокойство ", — отметил он.

В свою очередь главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна также высказал предположение, что рост цен на нефть до $100 за баррель становится более вероятным.

"Для существенного скачка цен на нефть необходимо одно — два события", — отметил он.

Главный исполнительный директор Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера, назвал отметку $100 за баррель "вероятно". Тем временем эксперт Goldman Sachs Джефф Карри спрогнозировал новый "суперцикл" на нефтяном рынке.

По мнению сооснователя нефтяной компании Mercuria, Марко Дананда, спрос на нефть восстановится до уровней, предшествовавших пандемии, и превысит 100 млн баррелей в сутки к концу года.

А председатель совета директоров Gunvor Торбъорн Тернквист полагает, что возвращение цен на нефть к отметке $100 является возможным и что рост цен необходим для стимулирования инвестиций в отрасль.

Цены на нефть не поднимались выше $100 за баррель с 2014 года. С начала нынешнего века цены выросли с около $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году на фоне усиления спроса со стороны Китая. В течение следующих шести лет нефть торговалась в диапазоне около $100 за баррель.

По состоянию на утро 16 июня, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,88%, до 74,64 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 72,71 доллара.

15 июня стоимость Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,67%, до $74,08. В последний раз баррель Brent стоила дороже $74 более двух лет назад — 26 апреля 2019 года. При этом, июльский фьючерс на техасскую нефть WTI вырос на 1,86% и составил до $72,2.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в ходе торгов на Межконтинентальной бирже цена нефти марки Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

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