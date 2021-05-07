Мировые цены на нефть могут пойти вниз — эксперт

6 мая цена нефти Brent на торгах не смогла преодолеть отметку в $70 за баррель, несмотря на данные о падении нефтяных запасов в США. Таким образом, она опустилась ниже 69 долларов.

Как заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, коррекционный тренд может продолжиться на фоне пессимистичных ожиданий рынка.

При этом, он уточнил, что 3-летние фьючерсные контракты на Brent уже торгуются чуть ниже $60 за баррель.

В то же время, по словам Маринченко, цены остаются пока на высоком уровне, и это объясняется небольшим дефицитом предложения на рынке.

По его словам, во второй половине года рынок может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

"Вероятно, спрос на нефть в мире продолжит восстанавливаться по мере того, как программы вакцинации будут приносить свои плоды, но и ОПЕК+ будет более бодрыми темпами наращивать добычу. То есть рынок может легко оказаться как в состоянии дефицита при достаточно высоких ценах, так и профицита, при котором цены могут опуститься в диапазон $50–60 за баррель", — заявил аналитик.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в ходе торгов на Межконтинентальной бирже цена нефти марки Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

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