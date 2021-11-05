Нефть снова растет в цене после переговоров ОПЕК+

Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе в пятницу, 5 ноября, утром в ходе торгов выросли в цене до 80,58 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов.

Об этом пишет УНН.

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По данным Bloomberg по состоянию на 8:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%. При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 79,25 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

В пятницу котировки на нефть выросли примерно на 1%, демонстрируя частичное восстановление после того, как производители ОПЕК+ отклонили призыв США увеличить предложение и сохранили планы постепенного восстановления нефтепроизводства, остановленного пандемией, пишет Reuters.

Группа ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других крупных производителей, включая Россию, согласилась в четверг придерживаться своего плана по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с декабря, игнорируя призывы президента США Джо Байдена относительно дополнительной добычи для охлаждения растущих цен.

Цены на нефть недавно достигли семилетних максимумов, но упали в начале этой недели из-за роста запасов в США и признаков того, что высокие цены могут стимулировать увеличение предложения в других странах.

Отметим, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" хочет начать бурение новых скважин на шельфе Черного моря в конце 2023 — начале 2024 годов.

Напомним, что "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.