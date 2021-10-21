Энергетика 1 час назад

"Укргаздобыча" планирует начать бурение на Черноморском шельфе в 2023 — 2024 годах

Месторождение в Черном море планируется освоить в два этапа: сначала на мелководье, а потом — на глубоководной части Черного моря

"Укргаздобыча" планирует начать бурение на Черноморском шельфе в 2023 — 2024 годах "Укргаздобыча" планирует начать бурение на Черноморском шельфе в 2023 — 2024 годах

Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" хочет начать бурение новых сквашен на шельфе Черного моря в конце 2023 — начале 2024 годов. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Бурение на шельфе должно начаться в конце 2023-начале 2024 годов. Под сроком 5 лет подразумевается получение газа в промышленном объёме", — сообщили в пресс-службе.

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При этом в компании отметили, что месторождение в Черном море планируется освоить в два этапа: сначала на мелководье, а потом — на глубоководной части Черного моря. В "Укргаздобыче" добавили, что $4-6 млрд — это размер инвестиций, который нужно вложить от сейсмики до выхода на добычу газа в промышленных масштабах.

Ранее в СМИ со ссылкой на члена правления "Нафтогаза" Маврикия Калугина сообщили, что "Нафтогаз" может начать бурить скважины на шельфе Черного моря не раньше чем в 2026 году.

Напомним, что в феврале и марте "Нафтогаз Украины" подписал меморандумы с румынской OMV Petrom, а также с Naphtha Israel Petroleum по их привлечению к возможной разработке украинской части черноморского шельфа. В добыче в Украине выражала заинтересованность и Qatar Petroleum. Всего "Нафтогаз" намерен инвестировать в добычу более 7 млрд долларов до 2025 года.

Отметим, что в июле 2019 года конкурс на разработку Дельфина выиграла американская компания Trident Black Sea бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева. Ассоциация газодобывающих компаний Украина тогда заявила, что конкурс был проведен некачественно и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Недовольство результатом конкурса выражал и тогдашний премьер Владимир Гройсман, пожелавший провести новый конкурс. 11 сентября 2019 года Кабмин признал свое постановление о запуске конкурса по разработке Дельфина на условиях раздела продукции недействительным.

В июне Кабинет министров выдал "Нафтогазу" специальные разрешения на пользование недрами для геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей нефти и газа, месторождения "Дельфин" в северо-западной части шельфа Черного моря.

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