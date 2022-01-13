Минэкономики повысило цену литра бензина в Украине почти на 1 грн, дизтоплива — на 1,34 грн

Министерство экономики 11 января определило, согласно поданным Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", новую среднюю стоимость бензинов в Украине, составившую 27,92 грн/л, что на 95 копеек за литр выше предыдущего показателя, установленного 4 января.

Об этом говорится в сообщении ведомства. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива повысилась сразу на 1,34 грн, до 25,16 грн.

Таким образом, с учетом максимальных надбавок к этим показателям в сумме 5 и 7 грн соответственно предельная цена бензина в Украине теперь выросла до 32,92 грн/л, а дизтоплива — до 32,16 грн/л.

Напомним, что 4 января Минэкономики определило среднюю цену бензина на уровне 26,97 грн/л, дизтоплива — 23,82 грн/л, а 21 декабря — 25,97 и 23,16 грн/л.

За прошедший месяц с 13 декабря средняя (и соответственно, предельная) стоимость литра бензина в Украине выросла на 2,14 грн, а дизеля — на 2,03 грн.

Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 марта) Кабинет министров установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (Gasoline 10 ppm).

Величины средних цен определяются по расчетам НАК "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE с учетом сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.