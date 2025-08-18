Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Дія.City" не оправдал ожиданий, но поступления налогов растут

Дія.City
"Дія.City" стал надежным партнером для украинского технологического бизнеса/Дія.City

По состоянию на 1 августа 2025 года в реестре “Дія.City” зарегистрировано 2210 компаний. Это количество значительно меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что решением Кабинета министров в резидентов разрешили включать не только IT-компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его мнению, это свидетельствует о том, что индустрия все еще активно использует схемы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) для уклонения от налогообложения.

Из всех резидентов "Дія.City" 870 юридических лиц избрали налог на выведенный капитал (ННПК). Их доля составляет 39,4% и продолжает уменьшаться по сравнению с предыдущими периодами, в частности, за 8 месяцев 2025 года она сократилась на 8 процентных пунктов.

Фото 2 — "Дія.City" не оправдал ожиданий, но поступления налогов растут

В целом, в январе-июле 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 16,3 млрд грн (без ЕСВ), что на 7,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Структура поступлений в январе-июле 2025:

Налог на прибыль – 2,3 млрд грн, из которых 0,6 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +0,5 млрд грн, в том числе +0,1 млрд грн по плательщикам ННПК.

НДС – 5,6 млрд грн, из которых 3,0 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +2,0 млрд грн, из которых +1,2 млрд грн по плательщикам ННПК.

НДФЛ и военный сбор – 8,4 млрд грн, из которых 4,5 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +5,0 млрд грн, из которых +2,7 млрд грн по плательщикам ННПК.

Сумма возмещения НДС для резидентов "Дія.City" также возросла и по состоянию на 1 августа 2025 достигла 0,8 млрд грн. Из этой суммы 0,5 млрд грн получили плательщики ННПК. Это на 0,6 млрд грн больше, чем в 2024 году (+0,5 млрд грн по плательщикам СНПК).

На основе анализа этих данных Даниил Гетманцев сделал несколько ключевых выводов. Он отметил, что резиденты "Дія.City" действительно обеспечили значительный рост налоговых поступлений в 2025 году. По его словам, основной прирост произошел благодаря увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и НДС. В то же время, Гетманцев выразил разочарование тем, что, несмотря на уникальные и выгодные условия, режим Действие не смог привлечь даже половину IT-индустрии, которая продолжает использовать налоговые схемы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

Добавим, что на начало года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ІТ-специалистов.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .

Автор:
Татьяна Гойденко