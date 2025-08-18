"Дія.City" не оправдал ожиданий, но поступления налогов растут

По состоянию на 1 августа 2025 года в реестре “Дія.City” зарегистрировано 2210 компаний. Это количество значительно меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что решением Кабинета министров в резидентов разрешили включать не только IT-компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его мнению, это свидетельствует о том, что индустрия все еще активно использует схемы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) для уклонения от налогообложения.

Из всех резидентов "Дія.City" 870 юридических лиц избрали налог на выведенный капитал (ННПК). Их доля составляет 39,4% и продолжает уменьшаться по сравнению с предыдущими периодами, в частности, за 8 месяцев 2025 года она сократилась на 8 процентных пунктов.

В целом, в январе-июле 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 16,3 млрд грн (без ЕСВ), что на 7,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Структура поступлений в январе-июле 2025:

Налог на прибыль – 2,3 млрд грн, из которых 0,6 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +0,5 млрд грн, в том числе +0,1 млрд грн по плательщикам ННПК.

НДС – 5,6 млрд грн, из которых 3,0 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +2,0 млрд грн, из которых +1,2 млрд грн по плательщикам ННПК.

НДФЛ и военный сбор – 8,4 млрд грн, из которых 4,5 млрд грн уплатили плательщики ННПК. Прирост к 2024 году составил +5,0 млрд грн, из которых +2,7 млрд грн по плательщикам ННПК.

Сумма возмещения НДС для резидентов "Дія.City" также возросла и по состоянию на 1 августа 2025 достигла 0,8 млрд грн. Из этой суммы 0,5 млрд грн получили плательщики ННПК. Это на 0,6 млрд грн больше, чем в 2024 году (+0,5 млрд грн по плательщикам СНПК).

На основе анализа этих данных Даниил Гетманцев сделал несколько ключевых выводов. Он отметил, что резиденты "Дія.City" действительно обеспечили значительный рост налоговых поступлений в 2025 году. По его словам, основной прирост произошел благодаря увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и НДС. В то же время, Гетманцев выразил разочарование тем, что, несмотря на уникальные и выгодные условия, режим Действие не смог привлечь даже половину IT-индустрии, которая продолжает использовать налоговые схемы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

Добавим, что на начало года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ІТ-специалистов.

