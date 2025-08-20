IT-индустрия Украины отреагировала на заявления Гетманцева: "Дія.City" обеспечивает рекордные налоговые поступления

Украинская IT-индустрия высказала позицию по поводу последних заявлений главы Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева по результатам программы "Дія.City". Представители отрасли, как резиденты нового правового режима, так и компании, еще не присоединившиеся к нему, отметили эффективность модели и ее вклад в развитие экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз IT Ukraine Association.

Рекордные налоговые поступления в 2025 году

Только за первое полугодие 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили почти 16 млрд грн налогов, что уже почти равно сумме налоговых поступлений за весь 2024 год. Для сравнения, в 2024 году резиденты программы уплатили 18 млрд. грн. Основную часть прироста обеспечили налог на доходы физических лиц, военный сбор и НДС, непосредственно поддерживающие государственный бюджет и обороноспособность страны.

Влияние войны на IT-индустрию и развитие "Дія.City"

До 2022 года украинская IT-отрасль переживала активное развитие: страну выбирали для аутсорсинга, компании конкурировали за специалистов, а рынок цифровых услуг стремительно рос. С началом войны ситуация изменилась из-за рисков отключений электроэнергии, мобилизации персонала и других вызовов.

Переход компаний в новый правовой режим происходит постепенно. Бизнес адаптирует модели работы, сохраняет команды и валютные поступления, однако наблюдается стабильный рост резидентов, их работников и гиг-контракторов. Разница в налоговой нагрузке между ФЛПами и резидентами "Дія.City" незначительна, поэтому говорить об уклонении от налогообложения некорректно.

IT-индустрия Украины остается вторым по объемам источников валютной выручки сектором экономики и одним из наиболее стабильных. Благодаря предсказуемости условий и доверию государству создаются новые рабочие места, развиваются R&D-направления, инвестируется в образование и формируется украинская технологическая экосистема. Государство гарантировало неизменность условий "Дія.City" на 25 лет, что позволяет компаниям принимать стратегические решения по инвестициям и расширению команд.

Поддержка развития и открытый диалог

Представители IT-отрасли убеждены, что дальнейшее развитие "Дія.City" обеспечит устойчивый рост налоговых поступлений и экономический эффект для всей страны. Открытый диалог между бизнесом и государством остается ключевым фактором успешного сотрудничества и развития сектора.

Совместную позицию IT-индустрии по результатам работы "Дія.City" поддержали Ассоциация IT Ukraine, Diia.City Union, IT Cluster Transcarpathia, Chernivtsi IT Cluster, IT-Association Vinnytsia, Odesa IT-family, Kharkiv IT Cluster, Cherkas IT Cluster, IT Dnipro Community и Rivne IT Cluster.

Напомним, два дня назад Гетманцев написал, что в реестре " Дія.City" есть только 2 210 компаний. Это количество значительно меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что решением Кабинета министров в резидентов разрешили включать не только IT-компании.