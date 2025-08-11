- Категория
Компании по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуального контента могут стать резидентами “Дія.City”
Кабинет министров Украины расширил список сфер, компании которых могут стать резидентами специального правового режима “Дія.City”.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Теперь присоединиться к пространству смогут:
- Компании, занимающиеся технологиями цифрового моделирования зданий – для точной планировки, проектирования и управления всеми этапами строительства. Такие технологии критически важны для быстрого и качественного восстановления Украины во время и после войны;
- Предприятия и стартапы, специализирующиеся на обработке аудиовизуальных произведений – постпроизводстве, компьютерной графике, анимации, спецэффектах и производстве фонограмм.
По состоянию на сегодняшний день резидентами "Дія.City" являются уже более 2 200 компаний, которые пользуются льготными налоговыми условиями, инструментами для привлечения венчурных инвестиций и возможностями для построения прозрачной корпоративной структуры.
Добавим, в первом полугодии 2025 года резиденты специального правового режима "Дія.City" уплатили почти 16 миллиардов гривен налогов – это абсолютный рекорд с момента запуска инициативы. Для сравнения, за весь 2024 общий объем уплаченных налогов составил 18 миллиардов гривен.