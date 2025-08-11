Запланована подія 2

Компании по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуального контента могут стать резидентами “Дія.City”

Действие.
Фото: city.diia.gov.ua

Кабинет министров Украины расширил список сфер, компании которых могут стать резидентами специального правового режима “Дія.City”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Теперь присоединиться к пространству смогут:

  • Компании, занимающиеся технологиями цифрового моделирования зданий – для точной планировки, проектирования и управления всеми этапами строительства. Такие технологии критически важны для быстрого и качественного восстановления Украины во время и после войны;
  • Предприятия и стартапы, специализирующиеся на обработке аудиовизуальных произведений – постпроизводстве, компьютерной графике, анимации, спецэффектах и производстве фонограмм.

По состоянию на сегодняшний день резидентами "Дія.City" являются уже более 2 200 компаний, которые пользуются льготными налоговыми условиями, инструментами для привлечения венчурных инвестиций и возможностями для построения прозрачной корпоративной структуры.

Добавим, в первом полугодии 2025 года резиденты специального правового режима "Дія.City" уплатили почти 16 миллиардов гривен налогов – это абсолютный рекорд с момента запуска инициативы. Для сравнения, за весь 2024 общий объем уплаченных налогов составил 18 миллиардов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко