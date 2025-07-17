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Резиденти Дія.City сплатили рекордні 16 мільярдів гривень податків за пів року

податки
Податкова знижка можлива за благодійність / Depositphotos

У першому півріччі 2025 року резиденти спеціального правового режиму Дія.City сплатили майже 16 мільярдів гривень податків — це абсолютний рекорд з моменту запуску ініціативи. Для порівняння, за весь 2024 рік загальний обсяг сплачених податків склав 18 мільярдів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Кошти спрямовуються на потреби оборони, підтримку економіки та відновлення інфраструктури країни.

Фото 2 — Резиденти Дія.City сплатили рекордні 16 мільярдів гривень податків за пів року

У Міністерстві цифрової трансформації нагадують, що Дія.City створювався для того, щоб забезпечити українському IT-сектору прозорі та конкурентні умови роботи.

Ініціатива вже демонструє реальні результати: резиденти не лише забезпечують стабільні надходження до бюджету, але й створюють продукти, які визнаються на світовому рівні.

Наразі до Дія.City приєдналося понад 2000 компаній, серед яких як українські гравці — Monobank, Uklon, так і міжнародні — Samsung, Visa та інші.

Завдяки цьому в Україні формується передбачуване корпоративне середовище з чіткими податковими та юридичними умовами, що сприяє розвитку інновацій.

Уряд підкреслює, що одним із ключових пріоритетів є створення таких умов, щоб високотехнологічний бізнес залишався в Україні, генерував додану вартість усередині країни та був фундаментом цифрової трансформації економіки.

Додамо, за перші п’ять місяців 2025 року резиденти “Дія.City” сплатили майже 12 млрд грн податків — це на 5,4 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Найбільший внесок у бюджет забезпечили податок на доходи фізосіб, ПДВ та податок на прибуток.

Автор:
Тетяна Гойденко