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Дія.City вже об’єднала понад 2 тисячі компаній

Дія.City
Дія.City вже об’єднала понад 2 тисячі компаній

Дія.City, створений для підтримки розвитку ІТ-галузі, продовжує зростати: до нього вже приєдналося понад 2 000 компаній. Від стартапів до глобальних гравців — всі вони об’єднані прагненням працювати у прозорому та інноваційному середовищі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

За перші п’ять місяців 2025 року учасники простору сплатили майже 12 млрд грн податків. Загалом у межах Дія.City вже працюють понад 110 тисяч IT-фахівців, а понад 300 компаній розвивають рішення у сфері оборонних технологій.

За даними Мінцифри, компанії-резиденти формують близько 70% українського ІТ-сектору. Дія.City стала однією з ключових платформ для технологічного бізнесу навіть в умовах повномасштабної війни. Уряд продовжує адаптувати правові та податкові умови відповідно до викликів безпеки та економіки.

Дія.City — не лише інструмент стабільності, а й потужний драйвер розвитку: завдяки йому Україна зміцнює свої позиції як сучасний ІТ-хаб на карті Європи.

Нагадаємо, спеціальному податковому простору "Дія.City" вже 3 роки. Він був створений буквально за два тижні до початку повномасштабної війни, але попри всі виклики демонструє стійкість та ефективність у підтримці українського технологічного сектору.

Автор:
Тетяна Гойденко