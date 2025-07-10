Дія.City уже объединила более 2 тысяч компаний

Дія.City, созданное для поддержки развития ІТ-отрасли, продолжает расти: к нему уже присоединилось более 2 000 компаний. От стартапов до глобальных игроков все они объединены стремлением работать в прозрачной и инновационной среде.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

За первые пять месяцев 2025 года участники пространства уплатили около 12 млрд грн налогов. Всего в рамках "Действия" уже работают более 110 тысяч IT-специалистов, а более 300 компаний развивают решения в сфере оборонных технологий.

По данным Минцифры, компании-резиденты формируют около 70% украинского ІТ-сектора. Дія.City стало одной из ключевых платформ для технологического бизнеса даже в условиях полномасштабной войны. Правительство продолжает адаптировать правовые и налоговые условия в соответствии с вызовами безопасности и экономики.

Дія.City — не только инструмент стабильности, но и мощный драйвер развития: благодаря ему Украина укрепляет свои позиции как современный ИТ-хаб на карте Европы.

Напомним, специальному налоговому пространству "Дія.City" уже 3 года. Он был создан буквально за две недели до начала полномасштабной войны, но, несмотря на все вызовы, демонстрирует устойчивость и эффективность в поддержке украинского технологического сектора.