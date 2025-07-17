Резиденты Дія.City уплатили рекордные 16 миллиардов гривен налогов за полгода

В первом полугодии 2025 года резиденты специального правового режима Дія.City уплатили почти 16 миллиардов гривен налогов – это абсолютный рекорд с момента запуска инициативы. Для сравнения, за весь 2024 общий объем уплаченных налогов составил 18 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Денежные средства направляются на нужды обороны, поддержку экономики и восстановление инфраструктуры страны.

В Министерстве цифровой трансформации напоминают, что Действие создавался для того, чтобы обеспечить украинскому IT-сектору прозрачные и конкурентные условия работы.

Инициатива уже демонстрирует реальные результаты: резиденты не только обеспечивают стабильные поступления в бюджет, но и создают продукты, признаваемые на мировом уровне.

К действию. City присоединилось более 2000 компаний, среди которых как украинские игроки — Monobank, Uklon, так и международные — Samsung, Visa и другие.

Благодаря этому в Украине формируется предполагаемая корпоративная среда с четкими налоговыми и юридическими условиями, что способствует развитию инноваций.

Правительство подчеркивает, что одним из ключевых приоритетов является создание таких условий, чтобы высокотехнологичный бизнес оставался в Украине, генерировал добавленную стоимость внутри страны и являлся фундаментом цифровой трансформации экономики.

Добавим, за первые пять месяцев 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили почти 12 млрд грн налогов - это на 5,4 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2024 года. Наибольший вклад в бюджет обеспечили налог на доходы физлиц, НДС и налог на прибыль.