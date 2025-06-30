Резиденты "Дія.City" уплатили почти 12 млрд грн налогов за пять месяцев 2025 года

За первые пять месяцев 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили почти 12 млрд грн налогов — это на 5,4 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Налоговая динамика в "Дія.City"

По состоянию на 1 июня 2025 года в реестре резидентов "Дія.City" насчитывалось 1 880 юридических лиц, из которых 761 избрали уплату налогов по упрощенной системе (ННПК).

Доля таких плательщиков составляет 40,5% и постепенно снижается по сравнению с предыдущими периодами. За январь-май 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 11,9 млрд грн (без учета ЕСВ), из которых 5,8 млрд грн внесли плательщики ННПК.

Это на 5,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, в частности, упрощенная система обеспечила прирост в 2,8 млрд грн. Из них:

Налог на прибыль за январь-май 2025 года составил 2,1 млрд грн, из них 0,5 млрд грн уплатили плательщики ННП, что на 0,4 млрд грн больше, чем в тот же период 2024 года (рост ННВ — 0,1 млрд грн).

Налог на добавленную стоимость составил 3,5 млрд грн, из них 2,1 млрд грн — от плательщиков ННПК, что на 1,5 млрд грн больше аналогичного периода 2024 года (рост ННВК — 0,8 млрд грн).

Налог и сбор на доходы физических лиц достигли 5,9 млрд грн, в том числе 3,1 млрд грн — от плательщиков ННПК, что на 5,5 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (рост ННВ — 1,9 млрд грн).

О "Дія.City"

"Дія.City" – это государственная инициатива, которая предлагает специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий, которая была введена в Украине в начале 2022 года. В рамках этого места технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .