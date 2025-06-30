Резиденти "Дія.City" сплатили майже 12 млрд грн податків за п’ять місяців 2025 року

За перші п’ять місяців 2025 року резиденти “Дія.City” сплатили майже 12 млрд грн податків — це на 5,4 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Найбільший внесок у бюджет забезпечили податок на доходи фізосіб, ПДВ та податок на прибуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податкова динаміка в "Дія.City"

Станом на 1 червня 2025 року в реєстрі резидентів "Дія.City" налічувалося 1 880 юридичних осіб, з яких 761 обрали сплату податків за спрощеною системою (ПнВК).

Частка таких платників становить 40,5% і поступово знижується порівняно з попередніми періодами. За січень-травень 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 11,9 млрд грн (без урахування ЄСВ), з яких 5,8 млрд грн внесли платники ПнВК.

Це на 5,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, зокрема спрощена система забезпечила приріст у 2,8 млрд грн. З них:

Податок на прибуток за січень–травень 2025 року склав 2,1 млрд грн, з них 0,5 млрд грн сплатили платники ПнВК, що на 0,4 млрд грн більше, ніж у той самий період 2024 року (зростання ПнВК — 0,1 млрд грн).

Податок на додану вартість становив 3,5 млрд грн, з них 2,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 1,5 млрд грн більше за аналогічний період 2024 року (зростання ПнВК — 0,8 млрд грн).

Податок і збір на доходи фізичних осіб сягнули 5,9 млрд грн, у тому числі 3,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 5,5 млрд грн більше порівняно з минулим роком (зростання ПнВК — 1,9 млрд грн).

Про "Дія.City"

"Дія.City" – це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року. В межах цього простору технологічні компанії можуть будувати прозору корпоративну структуру та використовувати вигідні можливості для залучення інвестицій.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".