Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Готівковий курс:

USD

41,68

41,60

EUR

49,25

49,05

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Резиденти "Дія.City" сплатили майже 12 млрд грн податків за п’ять місяців 2025 року

податки
Резиденти "Дія.City" сплатили майже на 5,5 млрд більше, ніж торік / Depositphotos

За перші п’ять місяців 2025 року резиденти “Дія.City” сплатили майже 12 млрд грн податків — це на 5,4 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Найбільший внесок у бюджет забезпечили податок на доходи фізосіб, ПДВ та податок на прибуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податкова динаміка в "Дія.City"

Станом на 1 червня 2025 року в реєстрі резидентів "Дія.City" налічувалося 1 880 юридичних осіб, з яких 761 обрали сплату податків за спрощеною системою (ПнВК).

Частка таких платників становить 40,5% і поступово знижується порівняно з попередніми періодами. За січень-травень 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 11,9 млрд грн (без урахування ЄСВ), з яких 5,8 млрд грн внесли платники ПнВК.

Це на 5,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, зокрема спрощена система забезпечила приріст у 2,8 млрд грн. З них:

  • Податок на прибуток за січень–травень 2025 року склав 2,1 млрд грн, з них 0,5 млрд грн сплатили платники ПнВК, що на 0,4 млрд грн більше, ніж у той самий період 2024 року (зростання ПнВК — 0,1 млрд грн). 
  • Податок на додану вартість становив 3,5 млрд грн, з них 2,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 1,5 млрд грн більше за аналогічний період 2024 року (зростання ПнВК — 0,8 млрд грн). 
  • Податок і збір на доходи фізичних осіб сягнули 5,9 млрд грн, у тому числі 3,1 млрд грн — від платників ПнВК, що на 5,5 млрд грн більше порівняно з минулим роком (зростання ПнВК — 1,9 млрд грн).  

Про "Дія.City"

"Дія.City" – це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року. В межах цього простору технологічні компанії можуть будувати прозору корпоративну структуру та використовувати вигідні можливості для залучення інвестицій.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".

Автор:
Ольга Опенько