Резидентів "Дія.City" поменшало майже на 300 компаній

З початку впровадження спеціального правового режиму для IT-індустрії “Дія.City” до реєстру платників було включено 1 971 компанію. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі 1 695 юридичних осіб, що на 276 компаній менше.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, частка резидентів "Дія.City", які обрали ПнВК, становила 45%, що менше аналогічного періоду минулого року (49%).

Скільки податків сплатили

Як зауважив Гетманцев, у І кварталі 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 7,1 млрд грн (зокрема платники ПнВК - 3,5 млрд грн), з них:

податок на прибуток – 1,4 млрд грн (у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн);

податок на додану вартість – 2,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,3 млрд грн);

податок і збір на доходи фізичних осіб – 3,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,8 млрд грн).

У 2025 році платники, які обрали ПнВК, задекларували 413,5 млн грн (або 13,5%) податку на прибуток. Водночас платники, що перебувають на загальній системі оподаткування, задекларували 2 652,4 млн грн (або 86,5%).

Загалом, у 2024 році до зведеного бюджету резиденти "Дія.City"сплатили 16,8 млрд грн, що в 1,98 рази більше ніж у 2023 році, при цьому і кількість їх зросла у 1,9 раза (2023 рік – 769 компаній).

Про "Дія.City"

"Дія. City "- це сучасна модель правового та податкового простору для IT-бізнесу, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року.

Ця ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій та створення нових робочих місць у сфері ІТ.

У "Дія.City" зареєстровані гіганти світового ІТ-сервісу, такі як Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а також єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft та інші. Крім того, в "Дія.City" відомі бренди, як Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та багато інших.

У компаніях-резидентах "Дія.City" працює понад 105 тисяч фахівців, що становить більше однієї третьої частини всіх ІТ-спеціалістів в Україні.

Розподіл за типами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами, а 5% — як ФОПи.

Усі бренди, що увійшли до списку найбільш дохідних ІТ-компаній 2024 року, є частиною "Дія.City".



