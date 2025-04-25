Резидентов "Дія.City" уменьшилось почти на 300 компаний

С начала внедрения специального правового режима для IT-индустрии “ Дія.City ” в реестр плательщиков было включено 1 971 компанию. По состоянию на 1 апреля 2025 года в реестре 1695 юридических лиц, что на 276 компаний меньше.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, доля резидентов "Дія.City", избравших ПНВК, составила 45%, что меньше аналогичного периода прошлого года (49%).

Сколько налогов уплатили

Как отметил Гетманцев, в I квартале 2025 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 7,1 млрд грн (в том числе плательщики ННПК — 3,5 млрд грн), из них:

налог на прибыль – 1,4 млрд грн (в том числе ННПК 0,5 млрд грн);

налог на добавленную стоимость – 2,3 млрд грн (в том числе ННПК 1,3 млрд грн);

налог и сбор на доходы физических лиц – 3,3 млрд грн (в том числе ННПК 1,8 млрд грн).

В 2025 году плательщики, избравшие ННПК, задекларировали 413,5 млн грн (или 13,5%) налога на прибыль.

В 2024 году в сводный бюджет резиденты "Дія.City" уплатили 16,8 млрд грн, что в 1,98 раза больше чем в 2023 году, при этом и количество их возросло в 1,9 раза (2023 год — 769 компаний).

Про "Дія.City"

"Дія. City" - это современная модель правового и налогового пространства для IT-бизнеса, внедренная в Украине в начале 2022 года.

Эта инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития технологических компаний, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в сфере ІТ.

В "Дія.City" зарегистрированы гиганты мирового ІТ-сервиса, такие как Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а также единороги Grammarly, DataRobot, Lyft и другие. Кроме того, в "Дія.City" известны бренды, как Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis и многие другие.

В компаниях-резидентах "Дія.City" работает более 105 тысяч специалистов, что составляет более одной третьей части всех ІТ-специалистов в Украине.

Распределение по типам трудоустройства таково: 62% ІТ-специалистов работают по трудовым договорам, 33% — по GIG-контрактам, а 5% — как ФЛП.

Все бренды, вошедшие в список наиболее доходных ІТ-компаний в 2024 году, являются резидентами "Дія.City".



