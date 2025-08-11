Запланована подія 2

Читать на русском

Компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуального контенту можуть стати резидентами "Дія.City"

Дія.City"
Фото: city.diia.gov.ua

Кабінет міністрів України розширив перелік сфер, компанії яких можуть стати резидентами спеціального правового режиму “Дія.City”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Відтепер приєднатися до простору зможуть:

  • Компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель — для точного планування, проєктування та управління всіма етапами будівництва. Такі технології є критично важливими для швидкої та якісної відбудови України під час та після війни;
  • Підприємства та стартапи, що спеціалізуються на обробці аудіовізуальних творів — поствиробництві, комп’ютерній графіці, анімації, спецефектах та виробництві фонограм.

Станом на сьогодні резидентами "Дія.City" є вже понад 2 200 компаній, які користуються пільговими податковими умовами, інструментами для залучення венчурних інвестицій та можливостями для побудови прозорої корпоративної структури.

Додамо, у першому півріччі 2025 року резиденти спеціального правового режиму "Дія.City" сплатили майже 16 мільярдів гривень податків — це абсолютний рекорд з моменту запуску ініціативи. Для порівняння, за весь 2024 рік загальний обсяг сплачених податків склав 18 мільярдів гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко