"Дія" сэкономила украинцам и государству 184 млрд грн за пять лет: ключевые показатели

Согласно новому исследованию, проведенному компанией Civitta, сервис "Дія" принес Украине совокупный антикоррупционный и экономический эффект в размере 184 млрд грн за пять лет работы. Эта сумма свидетельствует о системной эффективности цифровизации государственных услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Исследование охватило 87 услуг в приложении и портале, включая базовые услуги, программы поддержки и сферы с высоким коррупционным риском. Благодаря "Дії" миллионы украинцев и предприятий сэкономили сотни миллионов часов, которые раньше тратили в очередях и кабинетах.

Ключевые показатели:

7,4 млрд грн в год – это экономия, полученная благодаря уничтожению коррупционных схем. Наиболее ощутимый результат (4,2 млрд грн ежегодно) достигнут в традиционно коррумпированных сферах, таких как строительство, статус ВПЛ и дипломирование моряков;

49 млрд грн в год – экономия от базовых услуг. При условии, что все украинцы будут пользоваться онлайн услугами, этот показатель может возрасти до 75 млрд грн;

6,5 млрд грн в год – экономия благодаря запуску программ поддержки.

Такие программы как "єРобота", "єВідновлення" и нацкешбек не только помогают гражданам, но и стимулируют развитие экономики.

Как отметил Федоров, цифровизация признана эффективным инструментом борьбы с коррупцией. Команда "Дії" не останавливается на достигнутом и планирует в дальнейшем масштабировать этот эффект, реализуя новые проекты с большим антикоррупционным потенциалом, в частности "е-Нотаріат", "е-Акциз" и онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса.

"Благодарю президента за видение развития, в ряду и цифровым командам министерства за совместную работу над услугами и цифровизацией сфер. Благодарен каждому украинцу, кто поддерживает нашу команду, гордится " Дією " и приобщается к созданию цифрового государства ", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Напомним, 1 сентября Украина стала первым в мире государством, запустившим национального ИИ-ассистента в сфере государственных услуг - "Дія.AI". Этот инновационный инструмент помогает миллионам украинцев получать консультации и услуги прямо в чате.