В Украине запущен один из первых в мире ИИ-ассистентов: как "Дія.AI" упростит получение госуслуг

искусственный интеллект
"Дія.AI" упростит украинцам получить госуслуги. / Freepik

Украина стала первым в мире государством, запустившим национального ИИ-ассистента в сфере государственных услуг — "Дія.AI". Этот инновационный инструмент помогает миллионам украинцев получать консультации и услуги прямо в чате.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу цифрового сервиса.

Важность запуска "Дія.AI" отметил президент Владимир Зеленский: "Встретился с командой Действия. Много новых решений. Состоялась презентация ШИ-помощника Дія.AI на портале Дія. Это один из первых в мире ИИ-ассистентов, который может быстро найти нужную услугу, проверить сведения о реестрах или заказать справку".

Он также подчеркнул, что в Украине "важно масштабировать систему электронных услуг, работать над улучшением эффективности уже существующих проектов".

Как работает AI-помощник?

"Дія.AI" работает круглосуточно, предоставляя мгновенные ответы. Вам больше не нужно искать информацию – достаточно написать свой запрос.

Фото 2 — В Украине запущен один из первых в мире ИИ-ассистентов: как "Дія.AI" упростит получение госуслуг

Ассистент в режиме 24/7 поможет подобрать услугу под разные жизненные ситуации, в частности:

  • Консультации и услуги: например, по запросу "хочу перерегистрировать авто" или "дай справку о доходах", ИИ-ассистент предоставит подробную инструкцию или саму услугу.
  • Интеграция с реестрами: помощник может получить необходимую информацию из реестров, например, о вашей недвижимости или статусе ФЛП.
  • Безопасность: система гарантирует конфиденциальность и не требует ваших личных данных, таких как номер паспорта или банковская информация.

В настоящее время "Дія.AI" работает в режиме открытого бета-тестирования. Каждый может помочь в его совершенствовании, задавая вопросы, проверяя разные запросы и оставляя отзывы. Ваши комментарии помогают команде "Дії" и WINWIN AI Center of Excellence обучать модель, чтобы сделать ее еще более эффективной.

Напомним, в конце августа сообщалось, что "Дія" готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.

Автор:
Татьяна Ковальчук