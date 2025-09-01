В Україні запущено один із перших у світі ШІ-асистентів: як "Дія.AI" спростить отримання держпослуг

Україна стала першою у світі державою, яка запустила національного ШІ-асистента у сфері державних послуг — "Дія.AI". Цей інноваційний інструмент допомагає мільйонам українцям отримувати консультації та послуги просто в чаті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу цифрового сервісу.

Важливість запуску "Дія.AI" відзначив президент Володимир Зеленський: "Зустрівся з командою Дії. Багато нових рішень. Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи".

Він також наголосив, що в Україні "важливо масштабувати систему електронних послуг, працювати над покращенням ефективності проєктів, які вже існують".

Як працює AI-помічник?

"Дія.AI" працює цілодобово, надаючи миттєві відповіді. Вам більше не потрібно шукати інформацію — достатньо написати свій запит.

Асистент у режимі 24/7 допоможе підібрати послугу під різні життєві ситуації, зокрема:

Консультації та послуги : наприклад, на запит " хочу перереєструвати авто " або " дай довідку про доходи " , ШІ-асистент надасть детальну інструкцію або ж саму послугу.

: наприклад, на запит хочу перереєструвати авто або дай довідку про доходи , ШІ-асистент надасть детальну інструкцію або ж саму послугу. Інтеграція з реєстрами : помічник може отримати необхідну інформацію з реєстрів, наприклад, про вашу нерухомість чи статус ФОП.

: помічник може отримати необхідну інформацію з реєстрів, наприклад, про вашу нерухомість чи статус ФОП. Безпека: система гарантує конфіденційність та не потребує ваших особистих даних, як-от номер паспорта чи банківська інформація.

Наразі "Дія.AI" працює в режимі відкритого бета-тестування. Кожен може допомогти в його вдосконаленні, ставлячи запитання, перевіряючи різні запити та залишаючи відгуки. Ваші коментарі допомагають команді "Дії" та WINWIN AI Center of Excellence навчати модель, щоб зробити її ще ефективнішою.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що "Дія" готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем.