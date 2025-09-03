Украинский проект "Дія.Освіта" попал на мировую платформу Apolitical

Проект "Дія.Освіта" стал примером для подражания на международном уровне. Кейс, описывающий его успех, опубликован на платформе Apolitical — глобальной сети для государственных служащих.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

Руслана Коренчук, руководитель проекта "Дія.Освіта", опубликовала на платформе исследования "Diia.Education: a national one-stop shop for honing digital skills". В нем она рассказывает, как развитие цифровых навыков у граждан помогло ускорить цифровую трансформацию Украины.

О чем идет речь в материале:

как в 2020 году стартовала платформа "Дія.Освіта" и впоследствии стала драйвером цифрового образования и получила международное признание;

как проект адаптировался во время полномасштабной войны: появились курсы по кибергигиене, психологической устойчивости, правовой поддержке, переквалификации для ВПЛ, ветеранов и педагогов;

о значении на уровне общества: более 2,8 млн зарегистрированных пользователей, более 4,7 млн выданных сертификатов, 75% завершения курсов — что значительно выше среднемировых показателей;

об инклюзивности платформы и наивысшем балле по уровню вебдоступности: адаптация для людей с нарушениями слуха и зрения, украиноязычные и англоязычные субтитры, интерфейс с настройками доступности, словарь простыми словами;

о планах на будущее: внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ-навигатор и ИИ-помощник) для более персонализированного обучения.

"Дія.Освіта" стало примером того, как благодаря политическому лидерству, сотрудничеству с бизнесом и поддержке доноров можно масштабировать цифровую грамотность и сделать образование инструментом адаптации и восстановления страны во время войны", - говорится в сообщении министерства.

Что такое "Дія.Освіта"

Это платформа знаний и навыков, где можно бесплатно обучаться онлайн. Здесь будут публиковаться образовательные сериалы, учебные подкасты, вебинары и гайды, спикерами которых выступят эксперты и лидеры мнений своих отраслей.

На платформе можно:

пройти тест на профориентацию, который определит сильные стороны и посоветует для вас идеальную профессию;

посмотреть образовательные сериалы о работе бариста, флориста, дизайнера интерьеров, таргетолога, барбера, мобильного фотографа и десятков других профессий. После чего можно сдать текст и получить сертификат о завершении обучения;

пройти онлайн-симуляторы профессий, в которых вы хотели бы попробовать себя.

О Apolitical

Apolitical — это глобальное сообщество для государственных служащих, политиков и реформаторов, охватывающих более 200 стран. Ее читают те, кто формирует политику и внедряет изменения в области цифровой трансформации, образования, здравоохранения, климата, кибербезопасности и других направлений публичного управления.

