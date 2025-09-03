Запланована подія 2

Украинский проект "Дія.Освіта" попал на мировую платформу Apolitical

Дія.Освіта
Дія.Освіта попала на мировую платформу Apolitical

Проект "Дія.Освіта" стал примером для подражания на международном уровне. Кейс, описывающий его успех, опубликован на платформе Apolitical — глобальной сети для государственных служащих.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минцифры.

Руслана Коренчук, руководитель проекта "Дія.Освіта", опубликовала на платформе исследования "Diia.Education: a national one-stop shop for honing digital skills". В нем она рассказывает, как развитие цифровых навыков у граждан помогло ускорить цифровую трансформацию Украины.

О чем идет речь в материале:

  • как в 2020 году стартовала платформа "Дія.Освіта" и впоследствии стала драйвером цифрового образования и получила международное признание;
  • как проект адаптировался во время полномасштабной войны: появились курсы по кибергигиене, психологической устойчивости, правовой поддержке, переквалификации для ВПЛ, ветеранов и педагогов;
  • о значении на уровне общества: более 2,8 млн зарегистрированных пользователей, более 4,7 млн выданных сертификатов, 75% завершения курсов — что значительно выше среднемировых показателей;
  • об инклюзивности платформы и наивысшем балле по уровню вебдоступности: адаптация для людей с нарушениями слуха и зрения, украиноязычные и англоязычные субтитры, интерфейс с настройками доступности, словарь простыми словами;
  • о планах на будущее: внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ-навигатор и ИИ-помощник) для более персонализированного обучения.

"Дія.Освіта" стало примером того, как благодаря политическому лидерству, сотрудничеству с бизнесом и поддержке доноров можно масштабировать цифровую грамотность и сделать образование инструментом адаптации и восстановления страны во время войны", - говорится в сообщении министерства.

Что такое "Дія.Освіта"

Это платформа знаний и навыков, где можно бесплатно обучаться онлайн. Здесь будут публиковаться образовательные сериалы, учебные подкасты, вебинары и гайды, спикерами которых выступят эксперты и лидеры мнений своих отраслей.

На платформе можно:

  • пройти тест на профориентацию, который определит сильные стороны и посоветует для вас идеальную профессию;
  • посмотреть образовательные сериалы о работе бариста, флориста, дизайнера интерьеров, таргетолога, барбера, мобильного фотографа и десятков других профессий. После чего можно сдать текст и получить сертификат о завершении обучения;
  • пройти онлайн-симуляторы профессий, в которых вы хотели бы попробовать себя.

О Apolitical

Apolitical — это глобальное сообщество для государственных служащих, политиков и реформаторов, охватывающих более 200 стран. Ее читают те, кто формирует политику и внедряет изменения в области цифровой трансформации, образования, здравоохранения, климата, кибербезопасности и других направлений публичного управления.

Напомним, сервис для видеоконференций Zoom возобновил доступ к образовательной сфере в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее пользователи из этих регионов сталкивались с проблемой блокировки. После обращения украинской стороны в компанию доступ для школ и университетов был восстановлен.

Автор:
Татьяна Бессараб