Zoom снова доступен для образования в прифронтовых областях — Федоров

Сервис для видеоконференций Zoom обновил доступ для образовательной сферы в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее пользователи из этих регионов сталкивались с проблемой блокировки. После обращения украинской стороны в компанию доступ для школ и университетов был восстановлен.

"Компания также работает над тем, чтобы восстановить доступ для всех пользователей в этих областях. О разрешении этой ситуации сообщим дополнительно", - подчеркнул Федоров.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что Zoom предоставляет бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и заведениям профтехобразования.

Каждый третий ученик в Украине учится дистанционно. До конца 2026 года планируется открыть 203 новых укрытия в учебных заведениях. Кроме того, в прифронтовых регионах построено 33 новых подземных школ .