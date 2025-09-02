Zoom знову доступний для освіти у прифронтових областях - Федоров

Сервіс для відеоконференцій Zoom відновив доступ для освітньої сфери в Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше користувачі з цих регіонів стикалися з проблемою блокування. Після звернення української сторони до компанії доступ для шкіл та університетів був відновлений.

"Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях. Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у червні 2022 року стало відомо, що Zoom надає безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам профтехосвіти.

Наразі кожен третій учень в Україні навчається дистанційно. До кінця 2026 року планується відкрити 203 нових укриттів у навчальних закладах. Крім того, у прифронтових регіонах збудовано 33 нові підземні школи.