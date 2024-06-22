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Дія.Освіта и Genesis Academy запускают серию вебинаров о работе продуктового ИТ: как присоединиться
Во время серии вебинаров, запускаемых Дія.Освіта и Genesis Academy, можно узнать, как работают лучшие украинские и международные ИТ-компании и как развиваться в сфере, чтобы стать топовым специалистом.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
"Хотите создавать технологические продукты, которыми будут пользоваться во всем мире? Окунитесь в мир продуктового ИТ. Смотрите бесплатные вебинары от Дія.Освіта и Genesis Academy", - заявили в Минцифре.
Отмечается, что программа содержит 3 вебинара:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- 26 июня - "Обзор сферы продуктового ИТ";
- 3 июля - "Диджитал-маркетинг в ИТ-продуктах: как привлекать пользователей";
- 10 июля - "Data-Driven подход в продуктовом IT: как принимать решения на основе данных".
Что известно о первом вебинаре
Уже 26 июня в 17.00 состоится первый вебинар "Обзор сферы продуктового ИТ". Алексей Нищик, Education Operations Director в Genesis, расскажет о:
- кейсах мировой и украинской сферы продуктового ИТ;
- секретах успешной работы команды, создающей инновационные ИТ-продукты;
- навыках, необходимых для построения карьеры в продуктовых ИТ-компаниях.
"Сделайте шаг к развитию карьеры – регистрируйтесь на первый вебинар по ссылке", - говорится в сообщении Минцифры.
Отмечается, что самые активные участники по итогам трех вебинаров получат фирменные сувениры от Genesis.
На днях стало известно, что Projector Foundation при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики объявляет третий набор на обучение в сфере креативных и IT-индустрий для украинок за рубежом и в Украине.
UK-Ukraine Techbridge также запускает программу Wave, которая позволит начать карьеру в топовой международной компании Salesforce.
А ветераны и ветеранки, а также военные и их семьи могут пройти бесплатный курс "Основы работы с базами данных", являющийся общим проектом Украинского ветеранского фонда, Lobby X и ИТ-компании SoftServe.