Дія.Освіта и Genesis Academy запускают серию вебинаров о работе продуктового ИТ: как присоединиться

Во время серии вебинаров, запускаемых Дія.Освіта и Genesis Academy, можно узнать, как работают лучшие украинские и международные ИТ-компании и как развиваться в сфере, чтобы стать топовым специалистом.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Хотите создавать технологические продукты, которыми будут пользоваться во всем мире? Окунитесь в мир продуктового ИТ. Смотрите бесплатные вебинары от Дія.Освіта и Genesis Academy", - заявили в Минцифре.

Отмечается, что программа содержит 3 вебинара:

26 июня - "Обзор сферы продуктового ИТ";

3 июля - "Диджитал-маркетинг в ИТ-продуктах: как привлекать пользователей";

10 июля - "Data-Driven подход в продуктовом IT: как принимать решения на основе данных".

Что известно о первом вебинаре

Уже 26 июня в 17.00 состоится первый вебинар "Обзор сферы продуктового ИТ". Алексей Нищик, Education Operations Director в Genesis, расскажет о:

кейсах мировой и украинской сферы продуктового ИТ;

секретах успешной работы команды, создающей инновационные ИТ-продукты;

навыках, необходимых для построения карьеры в продуктовых ИТ-компаниях.

"Сделайте шаг к развитию карьеры – регистрируйтесь на первый вебинар по ссылке", - говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что самые активные участники по итогам трех вебинаров получат фирменные сувениры от Genesis.

На днях стало известно, что Projector Foundation при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики объявляет третий набор на обучение в сфере креативных и IT-индустрий для украинок за рубежом и в Украине.

UK-Ukraine Techbridge также запускает программу Wave, которая позволит начать карьеру в топовой международной компании Salesforce.

А ветераны и ветеранки, а также военные и их семьи могут пройти бесплатный курс "Основы работы с базами данных", являющийся общим проектом Украинского ветеранского фонда, Lobby X и ИТ-компании SoftServe.