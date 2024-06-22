Дія.Освіта та Genesis Academy запускають серію вебінарів про роботу продуктового ІТ: як долучитися

Під час серії вебінарів, які запускає Дія.Освіта та Genesis Academy, можна дізнатися, як працюють найкращі українські й міжнародні ІТ-компанії та як розвиватися у сфері, щоб стати топовим спеціалістом.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Хочете створювати технологічні продукти, якими користуватимуться в усьому світі? Зануртеся у світ продуктового ІТ. Дивіться безоплатні вебінари від Дія.Освіта та Genesis Academy", - заявили у Мінцифри.

Зазначається, що програма містить 3 вебінари:

26 червня — "Огляд сфери продуктового ІТ";

3 липня — "Діджитал-маркетинг в ІТ-продуктах: як залучати користувачів";

10 липня — "Data-Driven підхід у продуктовому IT: як ухвалювати рішення на основі даних".

Що відомо про перший вебінар

Вже 26 червня о 17:00 відбудеться перший вебінар "Огляд сфери продуктового ІТ". Олексій Ніщик, Education Operations Director у Genesis, розкаже про:

кейси світової та української сфери продуктового ІТ;

секрети успішної роботи команди, що створює інноваційні ІТ-продукти;

навички, необхідні для побудови кар’єри в продуктових ІТ-компаніях.

"Зробіть крок до розвитку кар’єри — реєструйтесь на перший вебінар за посиланням", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Зазначається, що найактивніші учасники за підсумками трьох вебінарів отримають фірмові сувеніри від Genesis.

Додамо, днями стало відомо, що Projector Foundation за фінансової підтримки ЄС та інформаційної підтримки Мінекономіки оголошує третій набір на навчання у сфері креативних та IT-індустрій для українок за кордоном та в Україні.

UK-Ukraine Techbridge також запускає програму Wave, яка надасть можливість почати кар’єру в топовій міжнародній компанії Salesforce.

А ветерани й ветеранки, а також військові та їхні родини можуть пройти безоплатний курс "Основи роботи з базами даних", який є спільним проєктом Українського ветеранського фонду, Lobby X та ІТ-компанії SoftServe.