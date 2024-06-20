Projector Foundation оголосив третій набір для жінок на навчання у креативній індустрії та ІТ

Projector Foundation за фінансової підтримки ЄС та інформаційної підтримки Мінекономіки оголошує третій набір на навчання у сфері креативних та IT-індустрій для українок за кордоном та в Україні.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що це вже остання хвиля масштабного проєкту, спрямованого на здобуття професійних навичок та підтримку кар’єрних можливостей 1000 жінок.

Як наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко, Мінекономіки підтримує жіноче лідерство та створює умови для реалізації потенціалу українок.

Вона повідомила, що в рамках третьої хвилі масштабного проєкту від Projector Foundation та ЄС тисяча українок зможе пройти навчання та згодом знайти роботу або відкрити власну справу.

"За результатами перших двох хвиль ми отримали майже 7 тисяч заявок на навчання. Це показує, що існує значне зацікавлення з боку жінок. Дякую партнерам, які підтримують українок та надають їм можливість для саморозвитку та опанування актуальних на ринку праці професій", - підкреслила очільниця Мінекономіки.

Хто може подати заявку на навчання

Повідомляється, що для участі у конкурсі можуть подаватися безробітні жінки віком від 18 років, які є внутрішніми переселенками, або вимушено виїхали через війну за кордон.

Для цього потрібно мати документ, що засвідчує статус внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО), або переміщеної особи відповідно до країни, в якій людина перебуває.

За якими напрямами можна податися на навчання

Податися на навчання, що стартує у липні-серпні, можна за такими напрямами:

Зазначається, що на курсах студентки не тільки отримають теоретичну базу, але й зможуть закріпити набуті навички на практиці.

Навчальний процес передбачає роботу над реальними кейсами замовників. Після успішного завершення курсів студентки матимуть сертифікат та готовий проєкт для портфоліо.

Протягом навчання студенткам програми надаватиметься HR підтримка: після професійних консультацій вони підготують свої резюме та будуть готові розпочати кар’єру у креативному / IT секторі. Окрім цього, учасниці програми матимуть індивідуальну зустріч з ментором, що є експертом в галузі та поділиться власним досвідом професійної реалізації.

Також студенткам надається доступ до Projector Library (найбільшої онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній) і сервісу LEZO (інструмент, який допомагає студентам знайти свого потенційного роботодавця, враховуючи навички та потреби обох сторін).

Дедлайн подачі заявок: 7 липня 2024 року (неділя, о 23:00).

Деталі щодо умов участі та реєстрації можна знайти за посиланням, а залишити заявку – у формі.

Довідка:

Projector Foundation – фундація третьої хвилі, що розвиває креативний та інноваційний потенціал України через вільну освіту. Працює з пʼятьма напрямами: освіта для жінок, ветеранські програми, креативні індустрії, реформування профтехосвіти й підприємництво.