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Projector Foundation объявил третий набор для женщин на обучение в креативной индустрии и ИТ
Projector Foundation при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики объявляет третий набор на обучение в сфере креативных и IT-индустрий для украинок за рубежом и в Украине.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Это уже последняя волна масштабного проекта, направленного на получение профессиональных навыков и поддержку карьерных возможностей 1000 женщин.
Как подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко, Минэкономики поддерживает женское лидерство и создает условия для реализации потенциала украинок.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Она сообщила, что в рамках третьей волны масштабного проекта от Projector Foundation и ЕС тысяча украинок сможет пройти обучение и впоследствии найти работу или открыть собственное дело.
"По результатам первых двух волн мы получили почти 7 тысяч заявок на обучение. Это показывает, что существует значительный интерес со стороны женщин. Спасибо партнерам, которые поддерживают украинок и предоставляют им возможность для саморазвития и овладения актуальными на рынке труда профессиями", - подчеркнула глава Минэкономики.
Кто может подать заявку на обучение
Сообщается, что для участия в конкурсе могут подаваться безработные женщины в возрасте от 18 лет, являющиеся внутренними переселенками, или вынужденно выехавшие из-за войны за границу.
Для этого нужно иметь документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица (справка ВПЛ) или перемещенного лица в соответствии с страной, в которой человек находится.
По каким направлениям можно податься на обучение
Податься на обучение, которое стартует в июле-августе, можно по следующим направлениям:
- Game Design Beginning (1 группа, 20 человек, 3 месяца)
- Copywriting Beginning (1 группа, 25 человек, 2 месяца)
- Facebook & Instagram Targeting (1 группа, 25 человек, 2 месяца)
- SEO Beginning (1 группа, 20 человек, 2 месяца)
- Internet Marketing (1 группа, 20 человек, 3 месяца)
- Sales Beginning (1 группа, 15 человек, 2 месяца)
- IT Project Management (3 группы, 25 человек, 3 месяца)
- Web Design Beginning (2 группы 33 человека, 3 месяца)
- Mobile Apps Design (1 группа, 30 человек, 2 месяца)
- Lead Generation (1 группа, 25 человек, 2 месяца)
- SMM for Business (1 группа, 20 человек, 2 месяца)
- QA Beginning (2 группы, 20 человек, 3 месяца)
- Graphic Design Beginning (1 группа, 20 человек, 3 месяца)
На курсах студентки не только получат теоретическую базу, но и смогут закрепить приобретенные навыки на практике.
Учебный процесс подразумевает работу над реальными кейсами заказчиков. После успешного завершения курсов студентки будут иметь сертификат и готовый проект для портфолио.
На протяжении обучения студенткам программы будет предоставляться HR-поддержка: после профессиональных консультаций они подготовят свои резюме и будут готовы начать карьеру в креативном/IT секторе. Кроме того, участницы программы будут иметь индивидуальную встречу с ментором, которая является экспертом в отрасли и поделится собственным опытом профессиональной реализации.
Также студенткам предоставляется доступ к Projector Library (крупнейшей онлайн-библиотеке с более чем 640 лекциями от экспертов из украинских и мировых компаний) и сервису LEZO (инструмент, помогающий студентам найти своего потенциального работодателя, учитывая навыки и потребности обеих сторон).
Дедлайн подачи заявок: 7 июля 2024 года (воскресенье, 23:00).
Подробности об условиях участия и регистрации можно найти по ссылке, а оставить заявку – в форме.
Справка:
Projector Foundation – фонд третьей волны, развивающий креативный и инновационный потенциал Украины через свободное образование. Работает с пятью направлениями: образование для женщин, ветеранские программы, креативные индустрии, реформирование профтехобразования и предпринимательство.