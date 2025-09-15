У "Дія.City" вже 2500 резидентів і понад 125 тисяч спеціалістів

До простору “Дія.City” приєдналися вже 2500 компаній, які об’єднують понад 125 000 українських та міжнародних ІТ-фахівців. Лише за вісім місяців 2025 року резиденти сплатили майже 20 мільярдів гривень податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У "Дія.City" працюють компанії з найрізноманітніших напрямів — від розробників програмного забезпечення для безпілотників до сервісів цифрових віньєток. Нові учасники приєднуються до простору щодня, що підтверджує зростання довіри бізнесу до умов, створених у правовому режимі.

"Дія.City" — це унікальний податковий та правовий простір, створений для розвитку технологічного бізнесу й інноваційної екосистеми в Україні. Компанії-резиденти отримують:

сприятливі податки;

гнучкі форми співпраці з фахівцями;

інструменти для залучення венчурного капіталу;

гарантії захисту інтелектуальної власності.

Додамо, що з січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень.

До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн.