Що буде з доларом, євро і гривнею до кінця року та на початку 2026-го, і до чого тут НБУ

Наближення різдвяно-новорічного періоду традиційно коригує поведінку учасників валютного ринку, однак в 2025 році вплив святкового фактора буде значно м’якшим, ніж торік. Ключовий очікуваний сценарій — формування відносного балансу між попитом і пропозицією іноземної валюти.

Яка ситуація на валютному ринку

З одного боку — сезонні виплати (наприклад, річні бонуси, премії та дивіденди) збільшують частку гривневої готівки на ринку, стимулюючи інтерес до купівлі валюти. З іншого — частина громадян витрачатиме кошти (обмінюватиме валюту), конвертуючи заощадження для фінансування святкових витрат.

У підсумку середній попит, за оцінками, перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%, що є комфортним і контрольованим рівнем. Для порівняння: наприкінці минулого року дисбаланс сягав 30–40%, що й створювало підвищений курсовий тиск, пояснює директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Важливо, зазначає співрозмовник Delo.ua, що цьогорічний грудень проходить без характерного для кінця року валютного ажіотажу. Інфляційна динаміка залишається стриманою, і наразі немає передумов для перегляду базових прогнозів Національного банку. За підсумками року зростання цін, імовірно, не вийде за межі 10%, що може знижувати мотивацію населення та бізнесу до ситуативної купівлі валюти “про всяк випадок”.

Додатковим стабілізаційним фактором стала активна депозитна політика банків. Фінустанови запропонували громадянам конкурентні умови для гривневих вкладів, фактично сформувавши альтернативу валютним заощадженням. Початок “високого депозитного сезону” з максимальними ставками до 18% річних призвів до помітного перетоку коштів у депозити: кількість нових вкладників у грудні зросла більш ніж на 5% у порівнянні з листопадом. Такий ефект “виманювання” з валютного ринку суттєво знижує спекулятивний тиск на валюту.

Яким буде курс долара і євро на стику років

Не дивлячись на традиційне зростання спекулятивного попиту на валюту у другій половині грудня через різке збільшення бюджетних витрат, курс гривні на кінець року буде, очевидно, формуватися Національним банком, упевнений керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"Імовірно, в інтересах НБУ продемонструвати помітну річну девальвацію гривні до долара (минулий рік закінчився на позначці 42,0), який відповідає нашим реаліям. Імовірно в кінці року ми побачимо нові рекорди курсу, і рік закінчиться близько рівня 43,0 грн за долар, або й вище", — прогнозує співрозмовник видання.

На стику 2025–2026 років основні валюти (долар, євро) перебуватимуть у повільному, але контрольованому зростанні, тобто без різких рухів, що можна трактувати, як відсутність глобальних перекосів. Очікується, що співвідношення попиту й пропозиції збережеться в межах уже згаданих 10–15%, що не стане викликом для регулятора. У разі потреби Нацбанк і надалі коригуватиме ринок через інтервенції, очікує Тарас Лєсовий.

Загалом, навіть з урахуванням воєнних, енергетичних та економічних ризиків, валютний ринок входить у кінець року в режимі так званої “стабільної мінливості”. Коливання курсів та різниця між купівлею і продажем на міжбанку залишатимуться мінімальними. На готівковому ринку курс купівлі буде максимально наближеним до міжбанківського, тоді як курс продажу може формуватися з дещо ширшим коридором, насамперед через локальні коливання попиту.

"Обмінники, маючи активний попит, можуть виставляти курс продажу трохи завищеним: головний орієнтир — від 0,5 грн до 0,7-0,8 грн спреду", — очікує співрозмовник Delo.ua.

Серед додаткових індикаторів стабільності — уповільнення інфляції та жорсткі монетарні умови. Зниження інфляції до 9,3% у річному вимірі за підсумками листопада та очікування її утримання в межах 10% до кінця року створюють сприятливий фон. Облікова ставка на рівні 15,5%, яка зберігається з березня 2025 року, залишається важливим запобіжником від різких курсових коливань та ґрунтом для стабільної гривні.

Динаміка євро наприкінці грудня та на початку січня визначатиметься двома чинниками: глобальними коливаннями пари долар/євро та внутрішнім співвідношенням гривні до долара. Очікується, що курс євро до долара залишатиметься в діапазоні 1,16–1,17, а гривневі котирування євро коливатимуться переважно в межах 49–49,6 грн. За необхідності регулятор може точково виходити на ринок і з інтервенціями в євро, що додатково обмежуватиме волатильність цієї валюти.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, НБУ зараз повністю контролює курс євро до гривні, намагаючись стримати його на позначці до 50 грн. Але саме зростання євро до долару на світовому ринку штовхає ріст курсу євро щодо гривні. У НБУ не залишається нічого іншого як вирівнювати ситуацію через коригування долара до гривні, отже останній ніяк не може перетнути позначку 42,5 грн.

Після нещодавнього рішення Єврокомісії щодо надання Україні дворічного фінансування в розмірі 90 млрд євро, у Національного банку України додається можливостей стримувати курс євро в діапазоні до 50 гривень до кінця цього року.

"В свою чергу курс долара до гривні буде рухатись залежності від тенденцій в парі EUR/USD, а тут можливі сюрпризи. За умови корекції EUR/USD до 1,16, долар до гривні може досягнути позначки 43 грн", — прогнозує Андрій Шевчишин.

Як на курс впливатиму НБУ та інші фактори

Варто виділити роль Національного банку у згладжуванні ринкових дисбалансів наприкінці року та на початку січня. У період з 22 грудня по 4 січня регулятор, імовірно, зберігатиме активну присутність на міжбанку, компенсуючи структурний надлишок попиту. Сукупний обсяг валютних інтервенцій у цей часовий проміжок може становити $1,2-1,6 млрд (тобто в середньому близько $600-800 млн на тиждень, прогнозує Тарас Лєсовий. Валютні вливання Нацбанку матимуть скоріше “підтримувальну” функцію, аніж екстрену, адже розрив між попитом і пропозицією не становить прямої загрози для архітектури ринку.

За очікуваннями Андрія Шевчишина, найімовірніше початок січня 2026-го буде традиційно спокійним. Руху на ринку можна очікувати вже з другої декади місяця. Січень історично має переважно девальваційні тенденції.

"Схиляюся до продовження ослаблення гривні. Безумовно, питання активності бойових дій, ризики для енергетики та обстрілів або перехід до мирного процесу впливатимуть на настрої та тенденції ринку. При цьому головну роль продовжить відігравати НБУ, який утримує курс за рахунок резервів", — очікує аналітик.

Якщо ж спробувати зазирнути далі в 2026 рік, то, на думку директора з продажів Банку Авангард Юрія Крохмаля, Національний банк не змінюватиме принципово свою стратегію на валютному ринку, якщо не буде форс-мажорів. Тому очікується стримана девальвація в межах близько 10%. До кінця 2026 року курс долара вірогідно може бути в діапазоні 44-44,5 гривень, а євро, за рахунок можливого продовження тенденції укріплення на міжнародному ринку, може досягти 53-55 гривень.

Найбільше впливатимуть на курс: