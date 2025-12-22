Рекорд за 40 років: ціна на золото перевищила $4380 за унцію

Світові ціни на золото продемонстрували стрімке зростання, подолавши психологічну позначку та встановивши новий історичний рекорд на рівні 4381 долар за унцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що нинішнє ралі дорогоцінних металів є найпотужнішим річним показником з 1979 року, що зумовлено поєднанням агресивної монетарної політики та глобальної нестабільності.

Окрім золота, значну динаміку продемонстрували срібло, платина та паладій, які також досягли багаторічних або рекордних максимумів.

Вплив монетарної політики США

Основним драйвером зростання стали очікування інвесторів щодо подальшого пом'якшення політики Федеральної резервної системи США.

Ринок прогнозує щонайменше два зниження процентних ставок у 2026 році, що традиційно підвищує привабливість активів, які не приносять відсоткового доходу. Ситуацію підігріває позиція президента Дональда Трампа, який виступає за низькі ставки та реорганізацію світової торгівлі.

Так звана "торгівля знеціненням" спонукає інвесторів виходити з державних облігацій на користь золота через побоювання щодо стабільності валют на тлі зростаючого державного боргу США.

Геополітична напруженість

Різка ескалація міжнародних конфліктів значно посилила попит на золото як на актив-сховище. Посилення нафтової блокади Венесуели з боку США та безпрецедентна атака України на російський танкер у Середземному морі створили атмосферу високої невизначеності.

Додатковим чинником виступають напружені відносини між Японією та Китаєм, а також занепокоєння щодо нових митних тарифів, що змушує банки накопичувати фізичні запаси металів у США для страхування ризиків.

Провідні фінансові інституції, зокрема Goldman Sachs, прогнозують продовження висхідного тренду з потенційною ціллю 4900 доларів за унцію у 2026 році. Наразі приватні інвестори через біржові фонди (ETF) почали активно конкурувати з центральними банками за обмежену фізичну пропозицію металу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 грудня, спотова ціна на золото впала на 0,1% до 4 326,37 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,2% до 4 354,80 долара. Попри незначне зниження через зміцнення долара, тиждень завершується в "зеленій зоні". Аналітики очікують історичних максимумів вже наступного року.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.