Рекорд за 40 лет: цена на золото превысила $4380 за унцию

Мировые цены на золото продемонстрировали стремительный рост, преодолев психологическую отметку и установив новый исторический рекорд на уровне 4381 доллар за унцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что нынешнее ралли драгметаллов является самым мощным годовым показателем с 1979 года, что обусловлено сочетанием агрессивной монетарной политики и глобальной нестабильности.

Кроме золота, значительную динамику продемонстрировали серебро, платина и палладий, также достигшие многолетних или рекордных максимумов.

Влияние монетарной политики США

Основным драйвером роста стали ожидания инвесторов по поводу дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США.

Рынок прогнозирует по меньшей мере два снижения процентных ставок в 2026 году, что традиционно повышает привлекательность активов, не приносящих процентный доход. Ситуацию подогревает позиция президента Дональда Трампа, выступающего за низкие ставки и реорганизацию мировой торговли.

Так называемая "торговля обесценением" побуждает инвесторов выходить из государственных облигаций в пользу золота из-за опасений стабильности валют на фоне растущего государственного долга США.

Геополитическая напряженность

Резкая эскалация международных конфликтов значительно усилила спрос на золото как актив-хранилище. Ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США и беспрецедентная атака Украины на российский танкер в Средиземном море создали атмосферу высокой неопределенности.

Дополнительным фактором выступают напряженные отношения между Японией и Китаем, а также обеспокоенность новыми таможенными тарифами, что заставляет банки накапливать физические запасы металлов в США для страхования рисков.

Ведущие финансовые институты, в частности Goldman Sachs, прогнозируют продолжение восходящего тренда с потенциальной целью 4900 долларов за унцию в 2026 году. В настоящее время частные инвесторы через биржевые фонды (ETF) начали активно конкурировать с центральными банками за ограниченное физическое предложение металла.

Напомним, в пятницу, 19 декабря, спотовая цена на золото упала на 0,1% до 4 326,37 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,2% до 4 354,80 доллара. Несмотря на незначительное снижение из-за укрепления доллара, неделя завершается в "зеленой зоне". Аналитики ожидают исторических максимумов уже в следующем году.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.